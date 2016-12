Sigue la batalla legal entre Brad Pitt y Angelina Jolie

La separación de Brad Pitt y Angelina Jolie fue un gran golpe para todos sus fanáticos. La pareja estrella de Hollywood se separó en septiembre de este año por "diferencias irreconciliables", y desde entonces iniciaron una batalla legal que parece no tener fin. Primero, el actor la acusó de organizar un armado mediático para dañar su imagen pública, relacionándolo con drogas y alcohol, y ahora volvió a arremeter con otra denunciar.

Brad Pitt acusó a Jolie de revelar detalles íntimos de sus hijos a la prensa y volvió a pedirle al Juez encargado del juicio por la tenencia que selle los documentos, para que la información no se filtre. En el pedido, Pitt plantea que su ex mujer expuso a sus hijos al "hacer públicos los nombres de sus terapeutas y otros profesionales de la salud mental”, y agregó que la actriz no tiene un mecanismo para evitar que la información privada de sus hijos no se haga pública.

Ahora, Angelina tiene la posibilidad de enviar una respuesta a su ex marido, o esperar a la decisión del juez sobre si sellar o no los documentos.