Menú completo para una Navidad sin excesos

Las Fiestas se convierten en un desafío si estás realizando un tratamiento para adelgazar o cuidándote para no subir de peso. Por eso, si no querés encontrarte con sorpresas, podrás seguir estas sugerencias que te ayudarán a mantenerte en un peso saludable, aún en esta época.

La mejor postura será que trates de adelantarte a las tentaciones preparando tu mente para que esté firme y lograr la voluntad para decidir qué elegir, para no arrepentirte después por las malas elecciones.

Deberás resolver que hacer. Si pensás en comer de más, no te tortures después, eso no te servirá de nada. Asumí la situación pero que no te lleve a dejar tu objetivo de lado y no seguirlo. Tampoco proyectes en los demás si te desbordás. Hacete cargo de tus decisiones. Ojalá puedan ser las más indicadas.

Aquí, ejemplos de menúes para que puedas llevar a la mesa.

ENTRADAS

Ensalada de pepino, tomatitos cherry y yogur

Ingredientes para 4 porciones

Pepinos medianos: 3

Tomates cherry: 1 taza desayuno

Cebollines: 8

Manzana verde: 1

Hojas de menta: 8

Yogur natural: 1

Sal y pimienta: cantidad suficiente

Preparación: pelar los pepinos y cortar en cubos. Escurrir en un colador. Agregar los tomatitos cherry, los cebollines, la manzana cortada en cubos. Cortar en juliana las hojas de menta. Mezclar los ingredientes. Por último, mezclar el yogur con la pimienta. No abuses de la cantidad de sal.

Ensalada con choclo y aceitunas

Ingredientes para 4 porciones

​Zanahoria rallada: 1 grande

Choclo en granos: 1 taza de las de desayuno

Aceitunas verdes: 8

Remolacha cruda y rallada: 1

Estragón fresco: cantidad suficiente

Queso untable mezclado con mayonesa light: 2 cucharadas soperas de cada uno

Vinagre: cantidad suficiente

Preparación: mezclar las verduras y agregar las aceitunas cortadas sin carozo. Aparte mezclar el queso untable, la mayonesa light y el vinagre. Aderezar.

PLATOS PRINCIPALES

Cordero al vino blanco

Ingredientes

Cordero: ½

Dientes de ajo: 4

Perejil picado: cantidad suficiente

Vino blanco: 1 vaso

Vinagre: ½ vaso

Sal: cantidad moderada

Papas: 1 por persona

Cebollas: 2

Ají morrón: 2

Agua: ½ vaso

Preparación: pincelar una placa para horno con aceite y retirar el excedente con servilleta de papel blanco. Incorporar el cordero Triturar el ajo, agregar la sal y el perejil picado, el vinagre e incorporar sobre el cordero. Pelar las papas o batatas en rodajas y distribuir en la placa de horno debajo del cordero junto con rodajas de cebolla y ají morrón. Rociar con el vino y el agua. Colocar en horno precalentado a horno moderado hasta su cocción total.

La cantidad de esta preparación para cada comensal: 1 ración mediana.

Acompañar de ensalada de todos los colores condimentada con aceite y vinagre.

Costillas de cerdo con aderezo de cebolla o salsa demiglace

Costillas de cerdo: 2 unidades por persona

Aderezo de cebolla

Ingredientes para 4 porciones

Cebolla: 1

Mostaza: 1 cucharadita de las de té

Vinagre: 2 cucharadas de las de postre

Jugo de limón: 2 cucharadas de las de postre

Queso untable descremado: 2 cucharadas de las de postre

Sal: cantidad moderada

Pimienta: a gusto

Preparación: licuar todos los ingredientes. Preparar y guardar en la heladera un día antes.

Salsa demiglace

Ingredientes para 4 porciones

Caldo: 10 cucharadas de las de postre

Ketchup: 6 cucharadas de las de postre

Queso untable descremado: 2 cucharadas de las de postre

Preparación: mezclar los ingredientes. Agregar ensaladas de varios colores.

Cambiá el pan dulce por una tarta de peras.

POSTRE

Tarta de peras y ricota

Ingredientes para 10 porciones

Peras: 5

Agua: 2 vasos

Edulcorante líquido: 1 cucharadita de las de té

Esencia de vainilla o canela: 1 cucharadita de las de té

Jugo de limón: 1 cucharada de las de postre

Ricota descremada: ½ kg

Leche descremada: ½ vaso

Huevos: 3

Jugo de cocción de las peras: 1 vaso

Preparación: cortar las peras en cuartos y hervirlas en agua, edulcorante y esencia de vainilla o jugo de limón. Deberán quedar al dente que no se deshagan. Escurrir bien y dejar enfriar. Aparte mezclar la ricota con la leche descremada, los huevos y el jugo de cocción. Aceitar un molde de 30 x 20 cm. Extraer el excedente con servilleta de papel blanco. Disponer los cuartos de peras en hileras, espolvorear con canela y cubrir con la mezcla. Cocinar en horno moderado aproximadamente 1 hora. Cortar en porciones.

TRAGO

Todo suma y por eso deberás ser inteligente en las elecciones. Elegí agua en lugar de gaseosas light o jugos. Estos últimos son adictivos y estimularán tus papilas gustativas para que elijas opciones inadecuadas. Una buena opción: una copa de clericó.

Clericó

Ingredientes

Manzana: 1

Durazno: 1

Frutillas: ¼ kg

Ananá: ½

Jugo de naranja light: 1 litro

Sidra: ½ litro

Preparación: cortar en cubos la manzana con cáscara y el durazno pelado en cubos. Intercalar en un palillo las frutillas, duraznos y rodajas de ananá en cubos. Colocar dentro de las copas, los pinches de frutas y cubrir con jugo de naranja light mezclado con la sidra. Servir bien frío.

Pinchos de frutas para el clericó.

Si querés adelgazar este período es difícil. No obstante podrás cuidar lo que elijas atentamente para que después de las fiestas no sigas con el círculo de las tentaciones.

Todo lo que esté preparado con azúcares en sus diferentes denominaciones son preparaciones adictivas. Hasta los edulcorantes crean deseos de seguir comiendo cosas dulces. Si pensás que podrás controlar la cantidad, animate a comerlos moderadamente.

La decisión y el resultado dependerán exclusivamente de vos. Si los elegís, hacete cargo luego de las consecuencias, no te enojes y renova la motivación para retomar el camino de los cuidados. ¡Felicidades!

Alicia Crocco es licenciada en Nutrición y autora de varios libros. Conduce y participa activamente en el programa Alimenta tu vida, los domingos a las 20 por Metro (lunes a las 12, martes a las 15, miércoles a las 13.30 y sábados a las 17).