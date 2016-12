"Don's Plum", la película prohibida de Leonardo DiCaprio y Tobey Maguire

Se sabe que estas dos celebridades se conocieron de muy chicos y en su juventud eran grandes amigos y formaron parte del elenco de este filme independiente dirigido por R.D. Robb y producido por Dale Wheatley. Pero, ¿por qué hoy quieren borrarlo de la faz de la tierra?

La película muestra el encuentro de seis amigos adolescentes: Robb (quien había sido actor en la infancia: A Christmas Story), Kevin Connolly (Entourage, entonces en Unhappilly Ever After), Scott Bloom (la película de terror The Stuff, la serie Who's The Boss?), el canadiense Wheatley, Maguire y DiCaprio en un bar de Los Ángeles; donde pasaban horas hablando, comparaban técnicas de masturbación, fumaban sin parar y molestaban a los demás comensales, en particular a las chicas: Amber Benson (luego, de Buffy the Vampire Slayer), Heather McComb (The Outsiders, Profiler), Meadow Sisto (Captain Ron) y la cantante Jenny Lewis.

Se grabó en sólo seis días, entre 1995 y 1996, y costó menos de 100.000 dólares. Sin embargo, nunca llegó a la pantalla grande debido a un conflicto entre los protagonistas y su productor.

En una entrevista con Vanity Fair Wheatley contó que esta pelea con Di Caprio y Maguire le valió ser considerado un paria dentro de Hollywood y tener que mudarse a Athens, Georgia, para terminar enseñando producción de cine en la Universidad estatal."Convencieron a la gente de que [el director de la película] R.D. Robb y yo los manipulamos y usamos para nuestro beneficio", explicó el productor.

Antes del estreno de El renacido -la película que le valió el primer premio Oscar como Mejor Actor a DiCaprio-, Don's Plum estuvo disponible para su reproducción online durante 16 meses en Vimeo. Pero, después de un ida y vuelta de cartas documento, los abogados del galán de Titanic lograron que en enero de 2016 el film desapareciera de la plataforma.

Cada vez que un usuario sube la película a YouToube, los letrados del actor se encargan de censurarla.

MIRÁ EL TRAILER (MIENTRAS PUEDAS):