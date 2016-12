Escandaloso debate en Diputados: el discurso que enardeció al kirchnerismo

"¿Los que firmaron la amnistía con Luder me vienen a hablar de derechos humanos? ¿Quién tiene la vara más amplia en la historia? ¿Ustedes con Milani? No me voy a callar, yo soy un preso de Isabel. Ustedes no son los dueños de la historia", replicó el diputado radical.

Antes de este cruce, varios legisladores del Frente para la Victoria hicieron distintos tipos de planteo por el ataque a Mendoza. Guillermo Carmona advirtió con dureza: "Le voy a pedir como presidente de esta Cámara (en realación a Emilio Monzó) que se notifique a las reparticiones nacionales, y a los gobiernos provinciales y municipales cuáles son las facultades y competencias que tenemos los diputados nacionales".