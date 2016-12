Contrario al PJ en el Concejo, Castellano ordena a su gabinete cobrar el Bono.

Por Bryan J Mayer

$4.214.000 aproximadamente se quitarán de las arcas rafaelinas para pagar a los 1500 empleados de la Municipalidad de Rafaela un Bono de fin de año. Dentro de ese monto saldrá lo correspondiente para también brindarle el mismo bono que a un empleado del corralón municipal al Intendente Castellano y su gabinete. El bono de $2800 será asignado de manera única la primer semana de enero.

Los concejales, rápidos de reflejos a las situaciones vividas a lo largo del año vivido, resolvieron no cobrar el Bono de fin de año en respuesta a la situación económica que acompaña al país dando un mensaje de prioridad a los trabajadores no políticos. En el camino de renunciar al Bono, los concejales opositores se encontraron con una insólita condición por parte del Presidente del cuerpo legislativo el Dr Silvio Bonafede: si los ediles no cobran el Bono, sus secretarios tampoco. Intentaron convencerlo pero, fiel a su estilo, Bonafede no dio el brazo a torcer ya que sostiene que los secretarios de bloque también son puestos políticos y merecen la misma condición que un funcionario elegido mediante el voto. La diferencia que no consideró el Presidente Bonafede es que los secretarios de bloque no tienen un sueldo superior a 50mil pesos de bolsillo como él o el resto de los concejales, sino uno que apenas supera los 15mil. Los concejales, al considerar que sus secretarios merecen el bono han declarado que de manera personal afrontarán los $2800 para pagarles (tanto concejales opositores como oficialistas lo han confirmado así.)

Por su parte, el Ejecutivo local, se mantendrá impávido y pagará un plus de $2800 también al Intendente y sus funcionaros. La orden habría sido transmitida por el mismo Jefe de Gabinete de Castellano, el Dr Eduardo López, al resto del equipo. Queda clara, así, la diferencia de criterios entre el oficialismo del 5to piso y el del 6to ambos del PJ los cuales cuentan con dos jefes distintos, que parecen no estar en sintonía completamente. Un importante integrante del gabinete municipal aclaró que “en pos de resguardar a los mejores del gabinete de las tentaciones del sector privado, van a cobrar el bono” a diferencia del cuerpo de ediles. Aquí parece que la vocación de servicio hacia el vecino fue dejada de lado y se prioriza el sueldo de funcionario. Además, se actuará sin considerar la decisión tomada en el Concejo ya que “fue una definición que tomaron de manera unilateral el Dr Bonafede y los concejales”. Al ser consultado sobre la relación existente entre el Concejo y el Departamento Ejecutivo mencionó que las rispideces existentes responden a que, el jefe del PJ en el legislativo “Bonafede, no es un integrante puro de nuestro espacio sino más bien un aliado con el que venimos trabajando hace algunos años”. También se alimentó la versión de varios llamados de atención que hubiera recibido el Presidente del legislativo local por parte del Intendente ante ciertos errores o atrasos vinculados al presupuesto 2017, a la decisión de no cobrar el bono, entre otros temas. A veces, los caprichos se pagan caros.

Una cifra muy elevada al bono recibieron de manera poco ética el Intendente y su gabinete por más de un año hasta que, reconociendo el error, decidieron dar marcha atrás y otorgar el beneficio exclusivamente a los empleados (por devolución de Ganancias). Ahora, rechazar el bono ¿no sería devolver un poco -por lo menos simbólicamente- parte de ese cuantioso dinero recibido por más de un año a costa de los contribuyentes?

Por otra parte, la propia Secretaria de Hacienda de Rafaela, Marcela Bassano dijo tiempo atrás que “ Es complicado a la hora de pagar un bono de fin de año porque se debe decidir qué obras se dejan de realizar en la ciudad para poder afrontarlo”. Sabemos que a Castellano y a todos los concejales (menos el del PDP) en su momento no le costó firmar el Decreto y la Resolución – respectivamente – para la devolución a ellos mismos de lo gravado por Ganancias que generó pérdidas estimadas en 8millones de pesos. Por lo tanto, hoy, el resto del gabinete y el propio Intendente podrían ser solidarios con lo planteado por Bassano y hacerle las cosas no tan complicadas.