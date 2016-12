Randazzo amenaza con ir a una interna contra Cristina en el 2017, si Ella no se corre

Se lo confesó a su círculo íntimo, que se aterra por la posibilidad. Desde el entorno del ex ministro no descartan la contienda aunque aclaran que falta aún para la definición de candidaturas.

“Hablemos como militantes porque si me hablás como Presidenta me cagás”. La frase fue pronunciada por el ex ministro Florencio Randazzo a Cristina Fernández de Kirchner en una discusión en tiempos de gestión kirchnerista. El hombre de Chivilcoy ahora está dispuesto a enfrentar a su ex jefa en las primarias del año próximo si es necesario, según confesó a sus hombres de confianza, que lo miraron aterrados. “Florencio quiere ir a fondo. Lo que no pudo hacer antes, lo quiere hacer ahora, por más que un escenario con Cristina en el mapa es muy difícil”, confiesan.

A un año y medio de la decisión de Cristina de ungir a la fórmula Scioli-Zannini como la representante del Frente para la Victoria en las presidenciales, Randazzo trabaja enérgicamente para convertirse en el pegamento que una los fragmentos de un peronismo que aún no logra digerir la derrota que lo dividió en pedazos. En las últimas semanas, reunió en sus oficinas del Palacio Raggio a intendentes del Grupo Esmeralda, a responsables de La Cámpora, al Movimiento Evita, al grupo Fénix y miembros del PJ. Especula con la posibilidad de ser candidato a senador por la provincia de Buenos Aires en las próximas elecciones si consigue generar consensos entre esos grupos.

En su entorno afirman que la candidatura a senador podría llegar como el final de un camino de diálogo con distintos sectores del peronismo y especulan con que la ex Presidenta, finalmente, decidirá no presentarse. Pero el ex ministro y candidato que no fue no quiere que otra vez sea CFK la que decida su futuro. Su estrategia es armar con los intendentes Esmeralda, con el sciolismo disperso y con los desencantados del massismo que siempre aparecen a último momento. Y también quiere tener bajo su paraguas a La Cámpora. Pero para ello debería empujar a la ex Presidenta hacia otro distrito. La amenaza audaz de ir a internas promueve esa idea. Hasta especulan que el voto independiente en esa interna podría decretar el final de cualquier perdedor.

El peronismo se encuentra en un estado de horizontalidad al que no está habituado y aún no aparece un liderazgo indiscutido. En ese contexto, Randazzo pugnará por una definición competitiva en las elecciones PASO del 2017 con “todos adentro y reglas claras”. En esa lectura, el diputado Sergio Massa se mantendrá alejado del sello del PJ y la pelea será para fortalecer el espacio peronista con un condimento extra: si no logran un buen resultado el año que viene corren el riesgo de que los dirigentes peronistas se encolumnen tras el líder del Frente Renovador en el 2019. El objetivo de Randazzo sigue siendo presidencial: aquel sueño arrebatado en el año 2015. “El escenario que Florencio es competir directo con Massa y a la larga, articular un grupo legislativo común, con quien pique en punta”, confiesa un hombre que hasta hace poco estuvo con Randazzo, pero se alejó por ciertos dislates. “De insistir con el perfil silencioso, Randazzo enfrenta en el espejo al fantasma de Reutemann, esa eterna opción que jamás se concreta”, critica un cacique peronista que se ve más cerca del FR.

El ex ministro piensa sustentar su recorrido político con dos ideas-fuerza: la imagen de “buen gestor” por los cambios que introdujo en el DNI, pasaporte, tarjeta SUBE y el sistema ferroviario; y por otro lado en que “es creíble porque mantuvo su palabra al no bajarse como candidato a gobernador”, repiten sus armadores políticos. Insisten en que las encuestas que observan lo muestran con una buena imagen, aunque juran que no contrataron ninguna, sino que se las acercaron gobernadores e intendentes.

“Florencio tiene acumulación electoral en la clase media y sectores urbanos. Le hubiera ganado las primarias a Scioli”, sostiene uno de sus hombres de confianza. La afirmación, que tiene ribetes contrafácticos, podría tomar actualidad si el ex gobernador mantiene su intención de ser el candidato peronista para la Cámara Alta. Sus asesores repiten como un mantra que en las presidenciales Scioli le ganó a Macri en la provincia. El randazzismo responde que “Daniel es parte del proceso que terminó y debería acompañar desde otro lugar”. Con mayor sutileza, sostienen algo parecido sobre la ex Presidenta.

Las especulaciones crecen cuando los tiempos electorales se acercan pero aún hay tiempo para numerosos vaivenes. En tanto, Randazzo concentra su energía en tejer desde el llano la red de consensos que sostengan su candidatura. “El riesgo es que el peronismo llegue a las elecciones desangrado”, amenazan sus partidarios. En el camino deberá enfrentar a las contradicciones del movimiento desacostumbrado al despoder y las ambiciones de otros popes que lucharán por liderar el peronismo. Randazzo sigue callado, pero los mensajes que manda retumban en toda la provincia.

Fuente: BorderPeriodismo