Rafaela: No hay plata en los cajeros

No hay plata en los cajeros de Rafaela. O al menos los pocos pesos que hay, duran poco. Basta darse una vuelta por la ciudad para ver largas colas en los cajeros de nuestra ciudad. Gente apurada, impaciente, cansada, fastidiosa y acalorada espera y espera. Y de pronto… sale una persona advirtiendo que no hay más guita.

Rafaela no tiene la suficiente cantidad de aparatos que entreguen plata, y de hecho los resultados están a la vista. Pero ahora, la pregunta es, ¿por qué no se hace algo al respecto? ¿por qué no se elaboran guardias mínimas qué repongan plata para evitar este desastre que es cada vez más evidente? Es una vergüenza…

Dos semanas atrás nos quedamos sin guita por el fin de semana largo. El viernes al mediodía ya no había un peso, lo que genera ciertos líos en los puntos de venta de la ciudad. Ese fin de semana evitó que haya gente en el centro sábado y domingo, porque a los pibes no le podes dar el débito. Es que este problema de los cajeros abarrotados o vacíos de dinero, no sólo aparece aquí quizás no en la máxima expresión del problema.

Lo más irritante, era que se sabía que en esta semana iba a pasar lo mismo. Navidad y Año nuevo marcan tendencia y los negocios se ven desbordados. Pero plata no hay. Pasamos por el centro de la ciudad y las colas crecen. La gente ya ni se molesta en ir a buscar dinero, porque es perder más de una hora en algo que ni siquiera se sabe si va a tener sus frutos. Encima, no hay cajeros para todos. El número para la cantidad de habitantes que tiene Rafaela es reducido, y para fechas claves, ya es un problema para la ciudad.

¿Hasta cuándo vamos a tener el mismo problema?