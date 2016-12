LAS DIEZ APPS QUE HAY QUE LLEVAR EN EL CELULAR ESTAS VACACIONES

El trazo de influencia del celular en la vida cotidiana es cada vez más grueso y ya se extiende hasta la orilla del mar. Más allá de planificar los aspectos previos y reservar el hospedaje de las vacaciones, la confianza en el aparato va en aumento y además de cederle la potestad del itinerario y el registro de los momentos íntimos, es también la herramienta que ayuda a descubrir lugares inhóspitos o seleccionar el mejor parador para un almuerzo en familia. Para tenerlo casi todo a mano, lo mejor es contar con estas 10 aplicaciones gratuitas para Android o iOS en el smartphone.

Armar la valija. Basta con poner un pie en el hotel para que se dispare a la memoria una ametralladora de artículos que uno omitió. Para llevar un control del equipaje que se guardó y lo que todavía falta, PackPoint es el mejor asistente virtual para viajeros. Sean frecuentes u ocasionales. Para armar una lista de sugerencias, la app necesita conocer desde el lugar de destino, la cantidad de días, si es un viaje de trabajos o placer, si uno va sólo o acompañado. En base a estos datos recomienda desde los objetos más elementales como un traje de baño, hasta los menos imaginables como una reposera. Además, permite eliminar los ítems innecesarios y agregar los que uno recuerde.

Nafta súper. Por exceso de confianza uno cree que la estación de servicio está cerca pero los kilómetros pasan y la aguja que marca la reserva está cada vez más escarlata. Para evitar esta angustia, Estaciones de Servicio señala en el mapa el punto de carga más próximo, el nombre de la refinería y cuál es la distancia hasta la siguiente parada. También, si es de GNC o nafta. Con lógica similar, ACAMovil localiza el surtidor más cercano a la posición y los teléfonos en caso de necesitar asistencia mecánica.

Siempre online. Una de las preocupaciones durante la estadía vacacional es donde conseguir una conexión para alimentar las redes del celular. WiFi Map es una base que se nutre de la generosidad de los usuarios, ya que además de indicar cuáles son los puntos gratuitos, revela las claves de algunos bares, hoteles y otras redes privadas.

Red social de viajes. Para descubrir territorios, trazar excursiones y programar visitas, Minube, destacada por el “Editor’s Choice” de Google Play, es una red social de viajes que condensó el encanto de su plataforma en una aplicación. Con 80 millones de visitas al año y más de 600 mil viajes compartidos, los trotamundos comparten las fotos más selectas de su carretel digital. Para no dejar escapar ningún detalle arquitectónico o gastronómico, World Around Me (WAM) es la herramienta indicada para desenvolver todo lo que ocurre en los alrededores, desde bares o restaurantes, a espacios de arte o lugares históricos.

Moverse. Moovit es una app de transporte público que a diario es consultada por 45 millones de personas en más de 1.200 ciudades de 67 países. Según indican, cada 18 horas suma una nueva metrópoli a su grilla. La idea es conseguir el mejor método de transporte en zonas en las que se desconoce el esquema urbano. Al igual que Citymapper, quien se jacta de ofrecer información precisa de las rutas, paradas y horarios de líneas de tren, metro, autobús, taxis y bicicletas de muchas capitales.

Mapas. Nada como utilizar la cartografía digital de GoogleMap para caminar una ciudad desconocida. Como la idea no es consumir el plan de datos, habrá que tomar la precaución de descargar previamente los mapas para utilizarlos sin conexión. Para que funcione, es indispensable mantener encendido el GPS. Una alternativa interesante es MAPS. ME que cuenta con una red de 50 millones de viajantes que colaboran para mantener actualizada la información de los OpenStreetMap.

A cuánto está el dólar. Para quienes viajan al exterior, Conversor de divisas es una calculadora de tasas de cambio que evita tener que hacer intrincadas operaciones matemáticas. Basta con ingresar la cantidad en pesos para que convierta a la moneda deseada y viceversa. Currency Converter es una excelente alternativa.

Copia de seguridad. Sin excluir las fotos torcidas de las que están en foco, Google Photos almacena en sus servidores online todas las imágenes registradas con el celular en forma automática. De yapa, si encuentra tomas similares, arma una secuencia de video o ensambla un collage con diferentes motivos. Con idéntica motivación, Fotos A+ & Videos brinda sincronización en la nube con Facebook y Dropbox.

Contra robo. En caso de olvido u omisión del teléfono, Wheres My Droid es un localizador que permite obtener la ubicación del móvil mediante GPS o emitir una alerta sonora para conocer su posición. En caso de que alguien intente cambiar su tarjeta SIM, emite una alerta y filma la cara del pillo que se llevó el teléfono celular.

Primeros auxilios. Sea en el mar, en la montaña o en una ciudad, nunca está de más conocer los movimientos básicos para salvarle la vida a una persona que sufrió algún accidente. La app Cruz Roja Argentina ofrece pistas para defenderse en caso de accidente, enfermedad o de un fenómeno natural adverso.

