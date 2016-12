CASTELLANO NO DEBE COBRAR EL BONO DE FIN DE AÑO

Tal como sucedió con la devolución del impuesto a las ganancias, el Intendente debe comprender que no se encuentra en una situación similar a la de un simple empleado municipal, que pese a todos sus esfuerzos, cobran magros ingresos, y les cuesta un "perú" llegar a fin de mes.

Es inmoral que el Intendente y su gabinete no hayan renunciado aún al beneficio del bono de fin de año, tal como lo hicieron desde un primer momento los Concejales, y en este aspecto queremos destacar que no deben estar en "la misma bolsa" los Concejales y sus secretarios. El sueldo de los secretarios no supera los $ 13.000, por lo que bien les vendrá el bono.

Que el Presidente del Concejo, Silvio Bonafede, no se vuelva "loquito" y no intente presionar al resto de sus pares, amenazando con que "si no cobran los concejales, no cobra nadie en el Concejo". Usted es un hombre grande Don Silvio, pierda también las mañas.

No es posible que en cada oportunidad en que la sociedad en su conjunto entiende que las actitudes del Intendente rozan lo inmoral haya que presionar desde todos los sectores para que entre en razón. Esto ya parece algo más patológico que político. Pareciera que al Intendente y su gabinete el tema dinero los altera, los descoloca, los saca de eje.

Deben entender que los dignos cargos que ocupan son para servir a la sociedad y no para servirse de esta, de lo contrario sería mejor dedicarse a la actividad privada. Es hora de terminar con la vieja política.