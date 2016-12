LOS "CONSENSOS" POLÍTICOS

Ya en una anterior oportunidad he tratado el tema de los “necesarios consensos” que resultan indispensables para el buen funcionamiento del sistema republicano de gobierno.

La solución acordada y, valga el término, consensuada sobre el álgido tema de la modificación del Impuestos a las Ganancias, que felizmente acercó a facciones políticas, sindicales y gubernamentales, acercamiento que hasta hace exactamente un año hubiera resultado imposible de imaginar en el por entonces mapa social de nuestro país, no hace más que reafirmar la verdadera importancia y dimensión que esta sana costumbre de hacer política tiene en nuestro presente, por un lado, y por otro, en el avisoramiento de un futuro promisorio para las relaciones de fuerza que gravitan en el quehacer nacional.

A comienzos de los años setentas el filósofo Percy Herbert Partridge hacía notar que el significado de “consentimiento” y “consenso” permanecía oscuro en la historia del pensamiento político a pesar de la persistente importancia de las dos ideas; cerca de treinta años más tarde Ruth Zimmerling señaló una falta análoga de precisión y claridad en el uso de los términos “influencia” y “poder”, igualmente centrales en la filosofía y en la ciencia política. Se puede establecer una relación entre los dos casos, ya que el surgimiento del consenso en términos políticos se comprende bajo el trasfondo de las relaciones de poder e influencia que han existido históricamente entre los seres humanos. Los fenómenos que esto implica no solamente son los que se pueden observar en el plano de las dinámicas políticas en sentido estricto, pues la formación, la expresión y la trasformación del consenso implican procesos intrapsíquicos, cognitivos y emotivos de diversa complejidad, además de procesos normativos, organizativos y sociales que se pueden analizar a diferentes escalas, desde la de pequeños grupos informales de la llamada “socialización primaria” hasta la de los Estados. Por este motivo, el consenso se ha vuelto uno de los ámbitos de la investigación en el cual la filosofía debe confrontarse con los logros de diferentes disciplinas, cada una con sus ulteriores especializaciones, desde la psicología hasta la sociología, desde la antropología hasta las teorías de los medios de comunicación, desde las ciencias cognitivas hasta las neurociencias.

Partiendo de un alto nivel de generalidad, con el término consenso podemos indicar el recíproco establecer vínculos e influenciarse de los seres humanos en el dotar de sentido las acciones, las palabras, las cosas y los acontecimientos; y, por lo tanto, en el orientar las propias expectativas, las creencias y las conductas de la vida. Desarrollando una analogía formulada por Hume tanto en las relaciones entre los padres y los hijos como entre soberanos, gobiernos y súbditos, los seres humanos aparecen insertos en un campo gravitacional en el cual las conexiones de “obediencia o sujeción” se vuelven tan familiares que raramente se problematizan: el principio de esas conexiones aparece de hecho tan natural e inevitable como el principio de gravedad, y precisamente por este motivo son ,según Hume, “independientes de nuestro consentimiento”. Aquí emerge, por otra parte, la necesidad de una primera precisión en la utilización del término, puesto que las relaciones de obediencia y sujeción, que emergen y subsisten sin que les sea acordado un consentimiento explícito o tácito, perfilan, sin embargo, una dimensión “consensual” de la interacción humana, por lo menos en los términos de un “consensus social” que conecte las expectativas recíprocas, las intenciones y los comportamientos individuales prescindiendo de la existencia de una voluntad orientada en ese sentido.

Teniendo en cuenta esto, el ámbito de aplicación del término consenso abarca desde el “darse forma” (con-formarse) recíproco y el influenciarse inconsciente, pre-lingüístico y pre-intencional, hasta el ponerse de acuerdo y el contratar llevados a cabo intencionalmente con declaraciones explícitas encomendadas al lenguaje hablado o escrito. En la medida, sin embargo, en que son inevitables, los múltiples vínculos del consenso pre-lingüístico y pre-intencional nunca se dan por descontados ni por definitivos: por eso entre el conformarse inconsciente a creencias o conductas de vida y el acuerdo consciente realizado y formulado explícitamente se encuentran innumerables gradaciones, individualizadas y nombradas desde la Antigüedad con vocablos diferentes (como homologuein y homonoia, consensus y concordia) o con la integración del término consenso mediante adjetivos que lo especifican.

Si consideramos además que el área semántica del consenso se cruza con la de términos de empleo igualmente amplio como poder e influencia, a pesar de intentos de esclarecimiento, como el de Dahl sobre la distinción entre poder, influencia, control y autoridad, nos encontramos enfrentados a un puzzle complicadísimo que no se puede recomponer de una manera definitiva porque toda tentativa sería anulada por el hecho de que en las historias de los conceptos filosóficos toda relectura rediseña el mapa.

Intentando hacer claridad sobre los motivos que acompañan el actuar consensual, David Held identificó siete grupos principales: se consiente, se aprueba o se condesciende alguna cosa por: 1) ausencia de posibilidades de escogencia (ejecución de órdenes o coerción); 2) propensión a conformarse a lo habitual o a lo anticuado sin reflexionar en ello (tradición); 3) condescendencia debida a falta de voluntad (apatía); 4) incapacidad de imaginar algo distinto de lo existente o las vías para acceder a ello, incluso si lo existente disgusta (aquiescencia pragmática); 5) propensión a adecuarse también a lo que no gusta, en cuanto se buscan las ventajas que se podrían conseguir de ello (aprobación instrumental o acuerdo condicional); 6) asentimiento a lo que se considera efectivamente justo y apropiado (acuerdo normativo); 7) asentimiento a lo que se haría en abstracto y en circunstancias ideales (acuerdo normativo ideal). Los siete motivos introducen otras tantas acepciones de “consenso” y de cierta manera parecen desarticular el significado en siete conceptos distintos: circunstancia que hace difícil captar conceptualmente lo que sucede en las circunstancias ordinarias de la vida, en las cuales, por admisión del mismo Held, los siete motivos se encuentran generalmente mezclados y en las que, podríamos añadir, las dinámicas cambian también en relación con aquellas que Dahl llamó “dimensiones” del consenso, como el número de las personas implicadas en el acuerdo, la intensidad de su convicción y el grado en el que el comportamiento visible se conforma a la convicción misma.

En la medida en que puede ayudar a poner en relación y al mismo tiempo a distinguir una gran variedad de procesos y condiciones, el concepto de “consenso” debe ser comprendido en su multidimensionalidad: más que como concepto, como matriz conceptual en cuyo interior se articulan conceptos distintos que pueden llegar a incluir, además de los ya vistos, también variantes “meta” del concepto, como sugieren Dryzek y Niemeyer, quienes añaden a consenso normativo (relativo a normas), epistémico (relativo a las creencias acerca del impacto de una dirección política), un metaconsenso normativo, que tiene que ver con lo admisible en el debate o la legitimidad de los diversos valores antagónicos; un metaconsenso epistémico, que tiene que ver con la credibilidad de las creencias antagónicas o su relevancia en el caso bajo examen; finalmente, un metaconsenso de la preferencia, que tiene que ver con la naturaleza de las escogencias contrapuestas y tiene dos aspectos que conciernen: “el radio de las alternativas consideradas aceptables” o “la validez de las diferentes maneras como pueden ser estructuradas las escogencias entre las alternativas”.

Como se puede apreciar, basándonos en la complejidad de los términos utilizados, los “consensos”, sobre todos los políticos, no son “moco de pavo”, pero tampoco son ideas inalcanzables, sino que, por el contrario, deben primar en todo lo que se refiere al republicanismo democrático llevado a la práctica y no solo a la declamación formal de ese mismo republicanismo, pero que en los hechos se transforma en un totalitarismo que troca el concepto al que me estoy refiriendo por otro que más tiene que ver con el uso abusivo de la fuerza que otorga ostentar una “mayoría” numérica; hecho éste, muy lamentable por ciento, que tuvo una de sus máximas expresiones durante el período kirchnerista y que tanto daño causó a la convivencia pacifica de nuestra democracia y, en definitiva, al entendimiento entre todos los argentinos.