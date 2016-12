Castellano "furioso" con Pullaro

El Intendente dijo estar “molesto” por las respuestas que le dieron en Santa Fe, cuando se reunió con el Ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro.

El primer mandatario provincial dijo “estar muy disconforme” con lo que le dijeron sobre los gendarmes, y pidió que el Ministro y el Gobernador “salgan a reclamar como lo estoy haciendo yo”, en relación a la quita de gendarmes que recibió la ciudad.

Recordemos que el intendente tuvo una reunión con el ministro Pullaro y representantes de la Policía en la capital provincial a pedido del Consejo de Seguridad de nuestra ciudad, donde los planteos del Consejo rafaelino “ no han sido respondidos y hay cuestiones que se tienen que resolver de forma urgente", aclaró el titular del Ejecutivo rafaelino al final del encuentro.

¿Qué pasó con la buena relación y la buena predisposición que siempre remarcaba el Intendente para con el titular de seguridad provincial? ¿Fue sólo política? Parece ser que sí, porque las declaraciones de Castellano tomaron otro tinte: “Hace tres meses que no hay operativos de droga en Rafaela, necesitamos que se combata el narcotráfico con decisión y perseverancia. El narcomenudeo en los barrios, que es una de las causas por las que se dan los hechos de inseguridad y violencia. No es una sensación, dado que hay un informe que ha hecho el Fiscal de la ciudad".

Y siguió: "No me puedo ir conforme cuando no tenemos ninguna de las respuestas que vinimos a buscar y que se dialogaron dentro del ámbito del Consejo de Seguridad hace 15 días", finalizó Luis Castellano.