“No hay narcos de alta visibilidad operando en la provincia”

El ministro de Seguridad de Santa Fe se refirió este martes a la situación actual de la provincia respecto al narcotráfico.



En tal sentido, el funcionario local señaló que “nosotros trabajamos y colaboramos con la Justicia Federal en las investigaciones sobre narcotráfico. Nosotros tenemos una radiografía de lo que sucede en la narcocriminalidad, en la provincia. Hay causas que avanzan y hay otras que se detienen. A veces, uno quisiera ir más rápido”.

Además, Maximiliano Pullaro agregó que “hoy, no hay nacrotraficantes con la visibilidad de hace algunos años. Hoy, esto prácticamente no existe más. Si yo les pregunto sobre algún narcotraficante relevante que esté en actividad no van a saber qué decirme. Tal vez, mutó la forma de tráfico de estupefacientes. Antes había bandas que organizaban y hoy existen cadenas de distribución que tienen vínculos directos con los provedores”.

Consultado sobre la la cantidad de crímenes que suma la ciudad de Santa Fe en este 2016, el ministro de Seguridad sostuvo que “en el segundo semestre logramos detener una crecida de homicidios muy importante en al ciudad. Hasta hoy, tenemos 118 homicidios. Hace un año atrás, a esta altura teníamos 106 y hace dos años 150. Por lo tanto, estamos mejor que hace dos años y pero que el año pasado. En el resto de los departamentos de la provincia estamos mucho mejor. A nivel provincial, vamos a tener una baja del 10% en el número de homicidios”.

Fuente: Agenciafe