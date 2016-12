Detienen a cuatro mujeres por adulteración de reemplazos

El pasado lunes la Justicia realizó cuatro allanamientos por una denuncia realizada por el Ministerio de educación por adulteraciones en el sistema de reemplazos, a principio de 2016. En dichos procedimientos, fueron detenidas cuatro mujeres; quienes habrían cobrado por reemplazos que no hicieron.



La Fiscal María Laura Martí, expresó en diálogo con LT10: “ayer se libraron cuatro órdenes de allanamiento y cuatro órdenes de detención. Estuvimos trabajando durante 6 meses junto a la sección de delitos tecnológicos de la policía de investigaciones”. Además, agregó que “se logró acreditar el delito”, a lo que hay que sumar “lo que se incautó en los allanamientos de ayer”. “Hay más de 300 reemplazos falsos”, informó.



Según pudo establecerse, las detenidas cargaron reemplazos en el sistema informático de la provincia en cuentas bancarias de terceras personas. A su vez, están citadas otras 15 personas, cuyos nombres fueron utilizados como reemplazantes en esas cuentas. Aún se desconoce si conocían la maniobra fraudulenta. En caso de que sí, podrían ser imputadas por defraudación al Estado.



La denuncia

Fue realizada por el Ministerio de Educación ante el Ministerio Público de la Acusación el pasado mes de mayo. En la misma, se aseguraba que once agentes escolares que carecían de título de maestro fueron asignados a reemplazos de docentes en 27 establecimientos educativos en los que no hay constancia de su tarea realizada como tampoco la ausencia de los titulares de los cargos.



Esto se descubrió a raíz de una denuncia realizada por una escuela a la que se le habían sustraído claves de acceso al sistema informático en el cual los directivos actualizan información del personal escolar y aparecían allí, reemplazos que no fueron realizados en la institución.

Fuente: Agenciafe