La emotiva historia de superación de Flor Vigna

"Nosotros vivíamos en el negocio -una perfumería-, no teníamos una vivienda. Mi mamá se la pasaba trabajando siempre", explicó Vigna en una entrevista en Canal 9, aunque aclaró que no le gusta hablar sobre los duros momentos que vivió en su infancia. "Hoy estoy muy contenta con mi realidad y no tengo que ir dando lástima a nadie. Incluso siento como que no es una historia de lástima, sino de orgullo, porque yo lo pude superar, como creo que cualquiera lo puede superar en su casa".