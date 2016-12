¿Pelea en puerta? Mariah Carey ninguneó a Demi Lovato

Las peleas entre divas no sólo son exclusivas de Argentina. Las cantantes internacionales también se arrojan munición pesada entre ellas. Ese fue el caso de la polémica Mariah Carey quien, tras ningunear a Demi Lovato y asegurar que no sabe quién es, sus colegas la señalaron como “mezquina y cruel”.

La primera en atacar fue la propia Demi, luego que la ex de Luismi menospreciara a Jennifer López.

“Mariah Carey es una leyenda, tiene mucho talento, pero siempre está metiéndose con otras personas. Lo que ha dicho sobre Jennifer es muy mezquino. en es una mujer con mucha clase, pero a mí no me importa decir las cosas claras. Esa mujer es cruel sin motivo aparente ¿Tiene mucho talento? Sí. ¿Casi sobrehumano? Posiblemente. ¿Es una maleducada sin razón alguna? Sin duda”, disparó contudentemente Demi Lovato.

Luego, contratacó la propia Mariah Carey. Cuando estuvo como invitada en el programa “Watch What Happens Live” de Andy Cohen y fue consultada por este tema, fiel a su estilo, la cantante contestó: “No la conozco a ella, así que no le diría nada. Ella debe venir, presentarse ante mí y decir: ‘ésta es mi opinión, ¿qué piensas al respecto?’ Así es como manejas las mierd…, ¿ok?”.