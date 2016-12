Belu Lucius se despidió de Santiago Vázquez con su último video juntos

Este martes, familiares y amigos de Santi Vázquez despidieron esta tarde los restos mortales del muchacho que falleció días atrás por muerte súbita, mientras se encontraba en Punta Cana de vacaciones junto a algunos amigos.

Además, Belu Lucius, amiga y compañera de Santiago en la obra El canasto, le dedicó a su amigo conmovedoras palabras junto a uno de los videos que grabó junto al muchacho desde República Dominicana y que hasta el momento no había visto la luz en las redes sociales.

"Hoy te despido con un 'hasta luego', amigo mío. Mi alma te abraza y siempre estarás dentro de mi corazón. Este fue nuestro último video, que no llegamos a publicar, pero yo sé que vos nos estás dando fuerza a todos los que te aman y los que siempre te recordarán. Un día me dijiste, "gracias a vos creo en la amistad entre un hombre y una mujer" y nuestra amistad va a ser eterna.Todos sabíamos que eras un ángel, pero no sabíamos que tenías alas. Cuidanos desde donde estés porque te vamos a necesitar", escribió la actriz.

Mirá el video a continuación: