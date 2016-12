Sandra Arroyo Salgado: "A Nisman lo mataron para provocar un impacto político en la sociedad"

En diálogo con el periodista Jonatan Viale en radio La Red, la magistrada federal de San Isidro aseguró que el caso no puede analizarse sin tener en cuenta el contexto que vivía el país. "No sólo fue a cuatro días de la denuncia (contra Cristina Kirchner), sino también en los inicios de un año electoral donde había una propuesta de cambio muy importante en nuestro país; se decidía la continuidad o no de un proyecto de poder", aseguró.