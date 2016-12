Solteros o casados: cinco ejemplos para entender cómo impactan las deducciones de familias en Ganancias

2. Casados que sólo deducen cónyuge: puede ser el caso de un trabajador en relación de dependencia que no tenga hijos o que los tenga, pero son mayores de 18 y no se pueden deducir. Si el único descuento que puede aplicar es el de su cónyuge, el mínimo no imponible es de 32.500 pesos. Por arriba de ese salario bruto mensual, comienza a pagar Ganancias.