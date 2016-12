¿Omar Perotti es el titiritero de la política rafaelina?

Luis Castellano asumió el Ejecutivo Municipal como tantos otros peronistas un 10 de diciembre, en su caso fue en el año 2011 mientras Perotti juraba como legislador nacional. Pero ¿cuál es el rol de Castellano en Rafaela? Ante tantas jugadas políticas que despertaron ciertas confusiones y pocas explicaciones en los últimos meses se generó un velo que pone en duda si las decisiones y hasta los propios discursos de Luis Castellano son de su autoría o si en realidad se trata de un dictado que llega desde Buenos Aires.

“Cada vez que viajo a Rafaela está Omar Perotti” dijo el propio Gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz semanas atrás. Parece que hasta al Gobernador le parece extraña la continua permanencia de Perotti en Rafaela y en varios de sus actos oficiales, de obras, convenios o de cualquier término municipal se trate. Es muy frecuente observar al Contador Perotti recorrer las calles rafaelinas sobre los finales de semana, pero lo que a simple vista parece un paseo de fin de semana en su ciudad pasó a ser motivo de sospechas para quienes sostienen que Luis Castellano, el actual Intendente, no es más que un simple repetidor de las órdenes del propio Perotti, que no tiembla en dar portazos en el Palacio Municipal cada vez que Castellano – al mejor modo escolar - no hace los deberes como su Profesor le indica.

Parece que un hecho que generó la molestia de Perotti por el enfoque nacional que se le dio desde el punto periodístico fue la copia barata que hizo Luis Castellano al mismísimo Néstor Kirchner cuando éste era Gobernador de Santa Cruz en 1997. Sí, se puede hablar de copia lo que hizo Castellano al decretar que lo correspondiente al 60% de lo gravado de su sueldo y el de su gabinete en carácter de Impuesto a las Ganancias, porque algo muy similar hizo el propio ex Presidente Néstor Kirchner en 1997 en la provincia de Santa Cruz, es decir hace 18 años atrás. Entonces, el Gobernador había decretado que él mismo y su gabinete estaban exentos de pagar el impuesto en cuestión; algo semejante quiso hacer Castellano ya que sólo se animó al 60% pero las repercusiones de la medida le dolieron más a él ahora que a Néstor en el siglo pasado. Es que las repercusiones llegaron, aunque un año después, a tono nacional citando por todas partes la vergonzosa medida de Castellano, mientras que las de Néstor pasaron casi desapercibidas hasta ahora, a casi dos décadas y con el ex mandatario fallecido. Justamente la relevancia que tomó el decreto de Castellano en cuestión fue lo que molestó a Perotti, ya que a niveles de poder de magnitud nacional el Senador suele sacar chapa de una Rafaela pujante desde lo rural e industrial, como si fuera fruto de sus gestiones, y noticias como la citada generan que ese paisaje pintado de una Perla en el oeste santafesino por Perotti a sus interlocutores se vuelva un tanto turbio y ponga en tela de juicio la situación real de la ciudad y caballito de batalla del legislador nacional. Por esto, la orden habría sido hacer lo necesario para apagar la llama del tema y así se hizo de inmediato.

En otras cuestiones como declarar a Rafaela la Capital de la Pyme exportadora tampoco aparece el nombre de su Intendente en las noticias, sino el de Omar Perotti. Lo anterior se justifica cuando el Senador Calvo comenta en los medios que el proyecto que presentó a tales fines fue motivado por el Senador Nacional Perotti. Muy bien por la labor del Contador, pero ¿no sería aún más meritorio que provenga de una idea propia del Intendente en funciones? Quizá Perotti sea demasiado entusiasta o Castellano un falto de iniciativa para con su ciudad, pero estas apariciones alimentan más la teoría.

Así podemos discurrir en otras intervenciones de Perotti en Rafaela, sin pedir permiso a Castellano: todo lo contrario. Perotti tuvo un rol preponderante para la llegada del Centro Tecnológico de Rafaela, el cual parece que está a punto de concretarse al completo. Y allí, una vez más se lleva el galardón por su gestión en nación que derivó en la obtención de capital proveniente del Fondo Tecnológico Argentino para continuar con la construcción del Centro. Otro punto para Perotti o más bien otra llamada de atención sobre el rol de Castellano que por ahora parece sólo mirar cómo su antecesor hace y deshace en la ciudad. Bien digo deshace, como fue la intervención del Senador en la Universidad Nacional de Rafaela.

La UNRa sufrió de un día al otro cambio de Rector. A órdenes del Ministro de Educación, Bullrich, el primer titular – Madoery – dejaba su cargo para dar lugar a Rubén Ascúa un integrante del pulmón de Perotti y miembro del Gabinete municipal perottista durante su primera gestión: aparentemente un negociado por debajo del escritorio a favor de Perotti y que no disgustó al Ministro desencadenó tal medida. Castellano sólo la vio pasar.

Como en los casos anteriores, también aparece de manera preponderante la figura de Omar Perotti en la tracción para la llegada de la Policía Federal y nuevos efectivos de Gendarmería Nacional a Rafaela.

Se podría continuar citando casos que dejan entrever decisiones y beneficios para el Senador como trasfondo (véase designación de obra pública en la ciudad, expropiación y entrega de terrenos, laguna de retardo, etc).

Pero se puede resumir el rol de ambos en dos hechos que cada uno celebró a su modo. Perotti logró como Intendente que el gobernador del momento, Obeid, aprobara personalmente en la ciudad el estatuto de la Empresa Santafesina de Grandes Acueductos Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria, que llevaría adelante el control de la concreción de tal obra. Más allá de que aún sigue en vísperas, el logro político era de gran magnitud. Hoy, desde su humilde lugar, Castellano celebra que la provincia y nación le entregan 4.8 millones de pesos para gastos corrientes. Habría que mencionarle al Arquitecto que con ese monto no se llega siquiera a cubrir el costo que generó un decreto que él firmó a mediados del 2015 y que se menciona a principios de la presente: la devolución del Impuesto a las Ganancias a Castellano y su gabinete (además de empleados) generó un costo anual estimado en 8millones de pesos, casi el doble (nunca accedieron a informar la cifra oficial, tal lo estipula la ordenanza de Acceso a la Información Pública votada en el año 2002) Castellano debería tener muy presente que la adquisición de fondos provinciales y del Tesoro Nacional para cubrir gastos corrientes no llega a la mitad de las pérdidas que generó su propia gestión con fines de aumentar sus ingresos a lo largo de todo un año. Fondos que llegan desde las arcas provinciales y nacionales que podrían ser mejor aprovechados si Castellano dejaría de lado el beneficio económico propio y el de su entorno a la hora de firmar decretos. El mismo Castellano que mediante sus representantes de Gabinete mencionó tiempo atrás que sería muy difícil saber qué obras se dejarían de hacer en la ciudad para poder pagar un bono a finales de año. “Dicen que con dos meses sin devolución de Ganancias alcanzaba, Luis” se escuchó en un pasillo de la Municipalidad.

Algunos se preguntan quién maneja políticamente Rafaela, incluso se arriesgan a mencionar que se lo hace muy por encima del circunstancial Intendente. Acueducto, gasoducto, obras en la 34, sobre todo opina Perotti. Seguridad, UNRa, CeTec, entre otros hechos parece estar también Perotti a la cabeza. Perotti, siempre Perotti. ¿Quedó lugar para Castellano?