La pregunta de Listorti a María del Cerro que la hizo quebrar en vivo

María del Cerro se quebró en Este es el show luego de la semifinal del Bailando, donde perdió contra Pedro Alfonso.

La modelo vio un resumen de su paso por el certamen y, al ser consultada sobre lo que le generaba eso, no pudo contener las lágrimas.

"En todos los bailes veo el esfuerzo que hice para llegar. Fueron muchos meses y estuvo buenísimo pero no paro de emocionarme. Siento que me esforcé un montón y que no fue en vano. Hace muchos años trabajo pero a veces el reconocimiento cuando uno hace las cosas por derecha tarda pero esta ese reconocimiento, estoy muy confiada de eso", afirmó.

"No quería entrar en ciertos temas, por momentos pensaba en no seguir porque no me gusta entrar en ciertas cosas y Meme me decía que confíe en el baile y en mí. Sentí que se dio, me siento muy agradecida y contenta y orgullosa de haber podido llegar a eso", agregó.