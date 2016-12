RAFAELA: LA OPOSICIÓN QUE NO ES

Los balances suelen realizarse en estos días para analizar los resultados de un año que ya está a días de finalizar; también frecuentan las presentaciones cuando un proceso o fenómeno finaliza. En este caso observaremos al marco opositor rafaelino particularmente desde el Concejo, bajo la tutela del primer enfoque ya que los concejales aún seguirán en sus cargos a partir del primer día del 2017 y – quizá – el segundo esquema de análisis sea estudiar con atrasos el fallecimiento de una oposición local que lleva mucho tiempo sepultada.

El Intendente Castellano junto a sus concejales, casi a tono con Macri y sus legisladores, suele repetir que desde la oposición se “ponen palos en las ruedas” en su gestión. Lo cierto es que revisando los últimos capítulos de la política local podemos determinar que hablamos más bien de una oposición toda que genera coletazos en su lucha por llegar en forma para el 2017, año muy importante de por sí y como antecedente anterior al 2019 donde muchos pretenden ocupar el cargo máximo del Ejecutivo local. Una oposición que en algunos casos no actuó, en otro simuló hacerlo y en pocos intentó hacerlo, pero su mala organización interna generó que las intervenciones finalicen siendo un fiasco.

Podemos observar un Concejo que además del PJ que domina a pura discreción las arcas públicas desde hace muchos años, también está conformado por integrantes del Socialismo, Radicalismo, PDP y del PRO. La suma de dicho conjunto resulta en 6, y pese a esto – resultado de la misma oposición egoísta que venimos calificando – el Presidente del cuerpo legislativo continúa siendo un oficialista. Éste último fenómeno es comprendido cuando, por ejemplo en la última votación de autoridades, desde el FPCyS alguno de sus integrantes reconoce hace años poseer un compromiso con el kirchnerismo y otro que prioriza votar de forma tal que no corra riesgo la permanencia de su empleada en el Concejo (para mayor información comuníquese a las oficinas de la concejal socialista y el edil radical respectivamente).

El Pro tuvo que lidiar con lo suyo, pese a la incorporación de una tercer integrante a su bloque ésta generó algunos contrapesos debido a su inexperiencia en la cosa pública a costas de su buena predisposición. Esta tercera banca también habla de un crecimiento acelerado en el PRO local, seguramente como parte de un efecto circunstancial del crecimiento del partido a nivel nacional. Un crecimiento acelerado pero inestable. En apenas un puñado de años pasaron de poseer un representante en el Concejo a tener tres, lo cual dificultó la unión de las disidencias que en algunos casos fueron muy marcadas a efectos de esta inexperiencia, ahora, grupal. Un caso es el de la devolución del Impuesto a las Ganancias que, como al Pro, también dividió al FPCyS demostrando la falta de cordura de la oposición, pero merece un párrafo especial.

Antes de discurrir en lo adelantado, también cabe destacar que el funcionamiento del FPCyS como bloque ha demostrado ser flaco en cada momento crítico, los concejales del PDP y PS ya se animan a demostrar en plena sesión la confrontación casi personal que los aleja: gritos, reproches y hasta ninguneos frente al resto de los ediles y el propio público con los medios de prensa incluidos. Quizá los aleje, principalmente, la acérrima oposición al oficialismo por un lado y la fuerte devoción hacia el mismo, por el otro.

La devolución en un 60% del Impuesto a las Ganancias demostró las divisiones mencionadas anteriormente, ya que ningún bloque actúo como tal. La banca PDP no aceptó el beneficio ni bien comenzó su gestión, un solo edil del Pro renunció a tal retribución hace pocos meses atrás en conjunto con el concejal de la UCR, ambos dejando en evidencia a sus compañeros de bloque. Pero, en este caso particular, lo más grave en el rol opositor no son las divisiones sino la forma en la que fueron cómplices del oficialismo en una jugada que le costó cerca de 8millones a la ciudad, dinero que podría haber sido para plazas, pavimentación, obras en general, mejoras en escuelas y hospital. Podría haber sido todo eso, pero terminó en manos del oficialismo y la oposición, denotando la complicidad y silencio de este sector en los hechos impuros de la política local que los benefician. Más de un año “tardaron” en dar nota desde la oposición que estaban fallando a su electorado utilizando fondos ajenos para pagar parte de sus impuestos. Que los “engañaron”, “obligaron” y hasta otros que aún siguen aceptando que estaban “de acuerdo con la medida” fueron frases resonantes en lo últimos tiempos, recién cuando el hecho tomó estado nacional y la gente demostró su indignación masificada.

Y así se podría continuar hablando de la oposición: su complicidad con el oficialismo cuando sus bolsillos engordan, su silencio en los hechos realmente escabrosos como la designación de la obra pública, la consignación y expropiación de terrenos, la desidia en el control de un ente externo a la municipalidad. Una oposición que además de esto y los propios conflictos internos mencionados, que fueron generados por un rápido crecimiento opositor gracias a la confianza de la gente disconforme con en el manejo de nuestra ciudad en manos del peronismo, ha demostrado no estar a la altura de las circunstancias que ameritan su permanencia en el sector político rafaelino.

El nivel de un gobierno se mide en conjunto con el nivel de su oposición, suele decirse. Seguramente por eso el oficialismo sigue siendo el mismo desde hace año y por eso mismo la condición de PERLA del oeste, ya se ha perdido.